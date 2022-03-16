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В Бишкеке прошел воркшоп для журналистов по гендерному равенству

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- Назгуль Абдыразакова
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Фонд "Центр поддержки СМИ" совместно с "ООН Женщины" в КР на прошлой неделе организовал воркшоп для журналистов и представителей медиа в рамках инициативы "Луч Света".

Инициатива "Луч Света" – многолетняя практика, которая направлена на борьбу со всеми формами насилия в отношении женщин и девочек. Цель – создать возможности для женщин и девочек, чтобы они жили без насилия и вредных практик, включая детские браки и похищение невест (ала качуу).

В мероприятии приняли участие журналисты из Ошской, Нарынской, Чуйской областей.

В прошлом году вышеназванные региональные медийщики прошли серию тренингов, где изучали такие темы, как гендер, гендерное неравенство, стереотипы, дискриминация, домашнее насилие, освещение гендера в медиа, кибербуллинг, медиаграмотность и многое другое.

По итогам первой фазы проекта 15 медиаорганизаций приняли гендерно-этический кодекс и пообещали стремиться к гендерно-чувствительной журналистике. Кроме прошлогодних участников, на воркшопе присутствовали преподаватели кафедры журналистики. Тренеры ознакомили участников с принципами гендерного равенства и человеческих прав через инструменты GALS.

Большинство участников отметили, что позитивная атмосфера способствовала качественному усвоению теоретического материала и активному участию в практических занятиях.


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URL: https://www.vb.kg/415555
Теги:
гендер, Бишкек, журналисты
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