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В Бишкеке городские власти следят за ростом цен

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке районные управленцы проводят мониторинг цен на продукты первой необходимости, сообщает пресс-служба мэрии.

На днях глава Ленинского района Русланбек Тагаев посетил рынок "Дордой Моторс".

Совместно с сотрудниками УГНС провели разъяснительные работы с продавцами рынка о недопустимости необоснованного повышения цен на продукты питания и социально-значимые товары. Глава района отметил необходимость сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары и обеспечение доступности их для населения района.

Также проводятся разъяснительные мероприятия среди крупных гипермаркетов "Фрунзе", "Глобус", "Народный" о недопущении необоснованного роста цен на социально значимые продукты питания.


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URL: https://www.vb.kg/415557
Теги:
Бишкек, цены на продукты питания
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