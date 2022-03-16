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Налоговые послабления обсуждают в Кыргызстане

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- Жан Алиев
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На днях в иностранных СМИ появилось сообщение, о том, что кабмин Украины согласовал пакет решений по налоговой реформе, в котором существенно снижают налоги для бизнеса.

Вместо НДС и налога на прибыль кабмин введет ставку 2 процента от оборота и упрощенный учет. Для предпринимателей первой и второй группы уплата единого налога становится добровольной. Также отменяются все проверки для бизнеса.

Эти решения, по мнению Владимира Зеленского, необходимы для восстановления экономики в городах.

Что же касается Кыргызстана, то, как пояснила редакции vb.kg президент Ассоциации рынков, предприятий торговли и услуг Дамира Долоталиева, у нас в стране тоже действует план антикризисных мероприятий.

"Премьер-министр Акылбек Жапаров поддерживает предпринимателей и интересуется у них, как можно помочь крупным оптовикам. Представители Министерства экономики неоднократно встречались с представителями бизнеса, были разработаны антикризисные мероприятия, в которых поднимали вопросы поддержки предпринимательской деятельности в условиях повышение курса доллара. Бизнес выступал с предложениями, говорили, какие послабления они просят, обсуждали вопросы нехватки долларов и то, как ведутся торговые отношения между Китаем, Турцией, также возможность рассмотрения наличия юаней, лиры. Работа в этом плане давно обсуждается", - говорит она.

Дамира Темирбековна также добавила, что удовлетворена работой министра экономики. По ее словам, недавно он вместе со своими заместителями встречался с предпринимателями.

"На днях будет организовываться площадка с представителями бизнеса, на которой будут обсуждать, за счет чего повышаются таможенные тарифы", - добавила она.


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URL: https://www.vb.kg/415558
Теги:
бизнес, налоги, налоги в Кыргызстане, предприниматель, кабмин
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