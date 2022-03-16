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На Иссык-Куле испортили берег, пытаясь вытянуть затонувшую баржу

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- Наталья Крайнова
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На Иссык-Куле двое жителей села Кара-Ой Иссык-Кульского района 40-летний А.К. и 32-летний З.К., пытаясь вытащить затонувшую баржу на северном участке айыльного округа Липенка Жети-Огузского района, экскаватором раскопали прибрежную зону с озером. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

Сотрудниками туристско-экологической милиции УВД Иссык-Кульской области на постоянной основе ведутся работы по защите экологической безопасности региона.

Данный факт был зарегистрирован в электронном журнале информации ОВД Жети-Огузского района и собранные материалы направлены в соответствующие государственные органы для определения, имело ли место порчи земли.

По результатам заключения будет принято решение в соответствии с законодательством КР.


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URL: https://www.vb.kg/415561
Теги:
МЧС, Иссык-Куль
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