В балансе между Путиным и коллективным Западом

В прошлую среду, выступая на заседании ЖК, президент Кыргызстана Садыр Жапаров впервые озвучил официальную позицию республики по вопросу российско-украинского конфликта.

Глава государства отметил, что последствия событий между Россией и Украиной негативно сказываются практически на всех странах.

"Сложилась сложная ситуация в мировой торговле, экономике, безопасности, связи и других сферах. Особенно в последние дни международная обстановка и ситуация на мировых рынках становится все более напряженной. Мы на самом деле небольшая страна. У нас и не хватит влияния остановить конфликт. Поэтому нам надо оставаться беспристрастными (в оригинале - "Биздин согушту токтотуп коюуга таасирибиз деле жетпейт. Ошондуктан биз калыс өлкө болушубуз керек"), - сказал Садыр Жапаров.

Кыргызстан оказался в очень непростом положении. С одной стороны Россия – стратегический партнер, с другой стороны – коллективный Запад, который тридцать лет методично наращивал свое влияние в республике. В новых мировых реалиях власти КР пытаются балансировать – хотят сохранить нормальные отношения и с РФ, и с западным миром.

В связи с этим менее чем неделю назад в Москве прошла встреча министра иностранных дел КР Руслана Казакбаева и его российского коллеги Сергея Лаврова. Министры обсуждали вопросы двустороннего сотрудничества, взаимодействия в рамках международных организаций и интеграционных объединений. По итогам визита была подписана программа сотрудничества между МИД Кыргызстана и России на 2022-2024 годы.

В то же время в Кыргызстане прошла серия антивоенных митингов, участники которых придерживаются строго прозападной риторики в отношении причин событий, происходящих сегодня на территории Украины. У нас даже объявляли сборы средств на нужды украинских вооруженных сил. Уровень сопереживания украинцам, оказавшимся в эпицентре военного конфликта, демонстрируемый отдельными кыргызстанскими активистами, превзошел даже сочувствие соотечественникам, пострадавшим в приграничных конфликтах с Таджикистаном.

Сегодня Запад открыто давит на все страны, чтобы вынудить их принять свою сторону – осудить действия России в Украине, и конкретно Владимира Путина. Друзьям РФ то и дело грозят экономическими санкциями.

Впрочем, Кыргызстану и без персональных санкций будет нелегко. Учитывая, насколько жестко КР экономически привязана к РФ, каждый удар по России бьет и по Кыргызстану. Мы уже сегодня ощущаем на себе действие рестрикций в адрес стратегического партнера. Цены, в том числе на ГСМ, растут. Доллар дорожает, соответственно обесценивается отечественная валюта. Уход с российского рынка западных компаний чреват повышением безработицы в РФ, а это означает, что рабочие места потеряют и наши трудовые мигранты.

Под русофобскую метелку попадут и те кыргызстанцы, что работают в странах западного мира. Это уже успел ощутить на своей шкуре артист Атай Омурзаков, от контракта с командой которого отказался датский цирк. Позже датчане, правда, извинились и вернули Омурзакову договор. Однако общая тенденция понятна – увольняют всех без разбора.

Давление со стороны всех этих сил, как про -, так и антироссийских на политические процессы в Центральной Азии сейчас во многом коррелируется возросшим влиянием Китая. Так что даже если у Запада и есть намерение дестабилизировать ситуацию в регионе, то реализовать его будет довольно сложно.

К слову, Соединенные Штаты все-таки пытались прощупать почву. Вскоре после начала специальной военной операции РФ в Украине 28 февраля прошла онлайн-встреча глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате "С5+1". Об этом в Twitter написал госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, встреча была проведена для того, чтобы осудить нападение России на Украину.

"Мы подчеркнули ценность нашего партнерства на протяжении 30 лет двусторонних отношений и поддержку их суверенитета, независимости и территориальной целостности", - отметил Энтони Блинкен.

Глава нашего МИД Руслан Казакбаев со своей стороны сообщил, что КР с тревогой следит за развитием ситуации в этой стране.

"Однако Кыргызстан с большим разочарованием констатирует, что сегодня мир вместо объединения идет по пути разделения на правых и неправых. В этом отношении министр отметил, что сегодня на Совете безопасности ООН лежит особая ответственность за поддержание мира и безопасности", - заявил он.

Так что пока в интернете отчаянно бьются диванные войска, бурлит демократия, на общегосударственном уровне ни Казахстан, ни Узбекистан, ни Туркменистан, ни Таджикистан, ни Кыргызстан открыто не выступают против Путина.

Вместе с тем все понимают, что ситуация в РФ зацепит и нас. Центральную Азию ждут тяжелые времена, если страны не объединятся между собой и не выйдут на новый уровень экономических взаимоотношений с Китаем. Нынешний кризис – это шанс для того же Кыргызстана сделать скачок в экономическом развитии, возродить промышленность. Уход западных компаний с российского рынка освобождает множество ниш – в текстильной, пищевой и иных сферах. И их могут занять наши предприниматели. Китайские инвестиции плюс предприимчивость кыргызстанцев могут вполне стать формулой успеха в новых экономических реалиях.