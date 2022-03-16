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ГКНБ: двое осужденных за религиозный экстремизм раскаялись

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане провели профилактическое мероприятие направленное на переубеждение и публичного отречения от радикальных взглядов "такфиритско-джихадистского" направления "салафизма" осужденных за причастность к религиозно-экстремистским и террористическим организациям. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Так, по результатам проведенного профилактического мероприятия, осужденные У.А.А. и О.Ы.О. обратились к гражданам КР об ошибочности их религиозных взглядов и недопустимости деятельности религиозно-экстремистских организаций, в том числе "Хизбут-Тахрир" и других международных террористических организаций, предпринимающих меры по дестабилизации обстановки в Центральной Азии, в том числе на территории КР.

Двое осужденных раскаялись о содеянном и выразили намерение впредь не допускать противоправных поступков, а также призвали граждан КР не поддаваться к незаконным призывам членов экстремистских и террористических организаций.

ГКНБ продолжает проводить непрерывную работу по проведению профилактических мероприятий среди членов запрещенных религиозно-экстремистских организаций.


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URL: https://www.vb.kg/415567
Теги:
ГКНБ, экстримизм
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