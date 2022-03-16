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В Кыргызстане увеличилось производство мяса

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане произведено 62,1 тысячи тонн мяса в живой массе, что на 1381 тонн, или на 2,3 процента, больше по сравнению с прошлым годом. Такие данные на 1 марта сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Производство мяса увеличилось во всех областях республики, кроме Баткенской области. Снижение производства мяса наблюдается в Баткенском районе из-за уменьшения поголовья крупного рогатого скота, это связано с миграцией людей и дороговизны кормов.

Следует отметить, что наибольший темп производства мяса по сравнению с соответствующим периодом прошлого года наблюдается в хозяйствах Иссык-Кульской (113,2 процента), Нарынской (101,8 процента) и Джалал-Абадской (102 процента) областях.


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URL: https://www.vb.kg/415571
Теги:
Минсельхоз, мясо, Кыргызстан
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