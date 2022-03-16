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Посол Азербайджана: Новруз еще крепче сплачивает дружбу наших народов

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- Нина Ничипорова
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Посольство Азербайджана в Кыргызстане отметило вчера последний вторник праздника Новруз – "Торнаг Чершенбеси" (вторник Земли) в большой дружеской семье приглашенных на праздник гостей - представителей разных народов. Настроение у всех было под стать вступающей в свои права весне – оживленным, радостным, а лица светились искренними улыбками.

Последний вторник перед Новрузом по традиции надо встречать с близкими людьми. И вчерашний день символичен тем, что гости – а в зале было много представителей разных национальностей - встречают его вместе, как родные и близкие люди.

"Наш народ встречает Новруз в этом году с особой радостью, с высоко поднятой головой, как освободитель и победитель. Мы освободили свои исконно азербайджанские земли. Земли, которые ждали нас 30 лет, которые были превращены, без преувеличения, в Хиросиму, - сказал VB.KG Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Сейфаддин оглы Гандилов. – Наш Общенациональный лидер Гейдар Алиев верно заметил в свое время, что это же была не их земля. Поэтому они ничего и не созидали. Наоборот, разрушили наши процветающие города, превратили их в руины. Но благодаря сплоченности нашего народа, выдержке и мужеству президента страны Ильхама Алиева мы смогли освободить свои земли. Мы восстановили историческую справедливость".

"Собравшиеся в этом зале – дети и правнуки наших предков - азербайджанцев, кыргызов и представителей других народов, с которыми мы веками вместе живем, трудимся, строим и празднуем. Здоровья всем нам, благополучия и мира", - пожелал Латиф Сейфаддин оглы Гандилов.

Бывший посол Кыргызстана в Таджикистане Жаныш Рустенбеков сказал, что Новруз один из самых любимых и долгожданных праздников всех народов. В 2009 году он был включен в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. А в 2010 году 21 марта ООН объявил Международным днем Новруза.

"В этот праздник, как велят традиции предков, двери наших домов всегда открыты для друзей, которых мы щедро угощаем. И пусть у нас будет так всегда, пусть будет как можно больше друзей, и двери распахнуты для них настежь, а столы пусть ломятся от угощений, что мы сейчас и видим", - с улыбкой сказал VB.KG Жаныш Рустенбеков, показывая рукой на полный зал гостей и празднично накрытые столы.

Королем праздничного стола является плов, на который собираются родственники и друзья. Так было и вчера. Гостей угощали поистине королевским пловом. И, конечно, всюду стояли подносы с праздничными лакомствами, с сэмэни – проросшей пшеницей, символом весны и плодородия, которые принесли с собой гости. В этот праздник по традиции принято совершать добрые дела и делиться угощениями.

Латиф Сейфаддин оглы Гандилов рассказал собравшимся, как отмечается праздник в Азербайджане. Приготовления к Новрузу начинаются еще за несколько недель до праздника, и первым делом принято вырастить сэмэни – непременный атрибут праздничного стола. По местным поверьям, проросшая пшеница является символом весны и плодородия, благополучия и достатка. Считается, что сэмэни нельзя покупать на базаре, а обязательно нужно вырастить у себя в доме – это привлечет в него изобилие и достаток.

В предпраздничные четыре вторника, предшествующие Новрузу, принято разжигать во дворе костры – тонгал. Для очищения души и тела нужно перепрыгнуть семь раз через костер, произнося при этом "пусть мои беды сгорят в этом огне". Считается, что огонь очищает от скверны, облагораживает и защищает от темных сил, а все худшее, что было в старом году, сгорает в пламени этого костра. Костер никогда не гасят водой, после того, как он сам погаснет, его пепел собирается и уносится далеко от дома. Таким образом, несчастья и беды всех членов семьи, перепрыгнувших через костер, уходят вместе с пеплом.

В праздничные вторники и на сам Новруз существует забавный обычай – детишки стучат в двери соседских домов, оставляя шапки или небольшие мешочки у порога и прячась неподалеку. Хозяева дома заполняют шапку праздничными лакомствами и вновь возвращают ее на место. Забирают угощение только после того, как дверь закроется, так как по традиции хозяева не должны видеть своих таинственных гостей.

Новруз – это время гаданий, которого с нетерпением ждут незамужние девушки. В этот вечер они бросают через голову ботинок и по направлению его носка определяют - останутся они в родительском доме еще на год или переедут в дом суженого. Еще один популярный обычай – подслушивание у порога соседей: первое услышанное слово будет толковаться в контексте загаданного желания. Согласно другому гаданию, девушке нужно было съесть перед сном соленную выпечку, не запивая ее водой. Тот, кто во сне подаст ей воды, и считается ее суженым.

В старину, в ночь перед Новруз, каждая семья зажигала на крыше своего дома столько факелов, сколько человек проживало в ней. В наше время факелы заменили свечами, и сегодня их зажигают за праздничным столом по числу членов семьи. Эта традиция имеет символическое значение, ведь свеча – это огонь, оберегающий человека от злых духов. Кстати, гасить их нельзя, так как они должны сами догореть до конца.

На Новруз, как и на Пасху, принято красить яйца и украшать ими праздничный стол. Самый популярный цвет – зеленый, он олицетворяет пробуждение новой жизни. Специально для этих целей в продаже появились праздничные наклейки с атрибутам.


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URL: https://www.vb.kg/415572
Теги:
Азербайджан, посольство, праздник, Кыргызстан
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