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Сурки в Московском зоопарке проснулись раньше срока

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- Айжан Мамбеталиева
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Сурки в Московском зоопарке проснулись после зимней спячки, это случилось на пару недель раньше положенного срока, поскольку в городе температура днем стабильно поднимается выше нуля и установилась солнечная погода, сообщили в пресс-службе зоопарка. Об этом сообщает Интерфакс, с ссылкой на пресс-службу зоопарка.

В сообщении говорится, что температура воздуха поднялась выше нуля градусов – и в Московском зоопарке проснулись сурки. Однако из-за того, что снег в их вольере еще лежит и холода не отступают, звери не торопятся покидать теплую сурчину. Арчи, Нагайна и Сара по очереди выходят в вольер, настороженно осматриваются, лакомятся свежими овощами – и прячутся обратно.

Бывает такое, что сурки уже проголодались и проснулись, а на улице еще холодно. Тогда они могут выйти ненадолго – только для того, чтобы поесть. А потом возвращаются обратно в сурчину и продолжают дремать. Зоологи увидели, что вход в сурчину открыт и заранее подготовили вольер: убрали снег рядом с выходом из сурчины, положили туда легкий корм - свежий салат, а также микс из овощей - ничего сытного или калорийного. Пищеварительной системе сурков нужно время, чтобы возобновить работу.

В первые дни после пробуждения зверьки достаточно осторожны. Они пока с опаской высовывают мордочки из сурчины. Когда снег в вольере полностью растает, и температура воздуха стабильно поднимется выше нуля градусов, сурки начнут совершать короткие обходы своих владений, самец Арчи будет оставлять свежие метки на земле: чтобы каждый незваный гость знал, что заходит на чужую территорию. Через некоторое время он начнет обновлять дополнительные входы в сурчину и выметать сор из подземных ходов.

В этом году наши сурки залегли в спячку чуть раньше обычного - в конце сентября. Причем традиционно самец Арчи вначале уложил дам – Сару и Нагайну. Ещё пару недель он совершал регулярные обходы своих владений, лакомился кукурузой и свежим клевером, утеплял сурчину. Постепенно он становился медлительным и сонным, прямо перед спячкой у него существенно снизился аппетит. Когда Арчи залег в спячку следом за своими самками, он предварительно заткнул вход в нору специальной пробкой из земли и травы, чтобы внутри поддерживалась оптимальная температура - обычно она не ниже нуля градусов.

На то, когда сурки укладываются спать и просыпаются, влияет два основных фактора: погода и вес животных. К зиме суркам необходимо основательно поднабрать. Все лето специалисты зоопарка следили за рационом грызунов. В меню было много жирных семян, кукуруза, свежие овощи, орехи и зерновые культуры, а также трава. С середины августа сурки начали готовить к спячке свою сурчину: они выгребали лишний песок и старую солому, ремонтировали подземные коридоры и утепляли спальную камеру.

Во время спячки температура тела зверьков опускается с 36-38 градусов до 4-8 градусов. Их дыхание замедляется до 2-4 вдохов в минуту вместо 20-30, а сердцебиение доходит до 5-15 ударов в минуту вместо 88-140. Зимой сурки почти не двигаются, обменные процессы в их организме замедляются, а, чтобы работа органов поддерживалась на должном уровне, в ход идут накопленные за лето жировые запасы. За период спячки сурки могут потерять больше 1/3 массы своего тела.


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URL: https://www.vb.kg/415577
Теги:
Россия, Москва, новости мира
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