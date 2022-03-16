Токаев рассказал о заговоре силовиков во время январских событий в РК

Среди пытавшихся совершить переворот в январе в Казахстане были высокопоставленные лица, а также руководители военных и специальных органов. Об этом президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил в послании народу 16 марта.

Данные лица, со слов президента, совершили измену родине. Они препятствовали действиям силовых структур, давали недостоверную информацию о ситуации в городах руководству страны, дестабилизировали ситуацию. Поэтому президенту пришлось обратиться к ОДКБ.

"Имела место масштабная, детально разработанная операция, целью которой было смещение высшего руководства, его дискредитация в глазах народа и зарубежной общественности. Я заверяю, что все виновные в этих трагических событиях понесут наказание, какие бы должности и позиции в обществе они ни занимали", - сказал Токаев (цитата по NUR.kz).

Следствие по заговору силовиков и их пособников, с его слов, "продолжается в интенсивном темпе в режиме секретности". "Впереди большая работа со свидетелями, проведение экспертиз, изучение различных данных", - отметил президент.

В начале января в Казахстане произошли массовые беспорядки, их участники нападали на полицейских и военных. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота и обратился за помощью к ОДКБ. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать. По данным властей, в результате беспорядков погибли 230 человек, более 4,5 тыс. пострадали.

После январских событий бывший глава Комитета национальной безопасности Карим Масимов и три его зама были арестованы. Им вменяют несколько статей уголовного кодекса, в том числе, государственную измену. В феврале был также арестован на два месяца бывший министр обороны Казахстана Мурат Бектанов. Он проходит подозреваемым по делу о бездействии власти в период протестов.

Источник: Фергана