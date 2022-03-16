Погода
$ 104.62 - 106.50
€ 115.00 - 118.00

В Исфане задержали мужчину с сумкой опия (видео)

82  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Баткенской области был перекрыт устойчивый канал сбыта наркотических средств, сообащет пресс-служба МВД.

Сообщается, что в Исфане Лейлекского района задержан гражданин К.Э., у которого было обнаружено спортивная сумка черного цвета, из которой изъято два свертка обмотанной фольгой серебристого цвета. Внутри свертков обнаружен "опий" чистым весом 2 кг 16 граммов.

Кроме того, установлено причастность к данному преступлению еще одного подозреваемого. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали гражданина К.К.

В настоящее время сотрудниками УСБНОН МВД Ош и Ошской области проводятся дальнейшие специальные следственные действия на выявления всех лиц причастных к данным преступлениям.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415593
Теги:
Баткенская область, МВД, наркотики
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  