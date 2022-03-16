В Исфане задержали мужчину с сумкой опия (видео)

В Баткенской области был перекрыт устойчивый канал сбыта наркотических средств, сообащет пресс-служба МВД.

Сообщается, что в Исфане Лейлекского района задержан гражданин К.Э., у которого было обнаружено спортивная сумка черного цвета, из которой изъято два свертка обмотанной фольгой серебристого цвета. Внутри свертков обнаружен "опий" чистым весом 2 кг 16 граммов.

Кроме того, установлено причастность к данному преступлению еще одного подозреваемого. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали гражданина К.К.

В настоящее время сотрудниками УСБНОН МВД Ош и Ошской области проводятся дальнейшие специальные следственные действия на выявления всех лиц причастных к данным преступлениям.