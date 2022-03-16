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В магазинах "Фрунзе" и "Глобус" организуют спецточки для продажи сахара

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- Наталья Крайнова
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Мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров сегодня, 16 марта, встретился с генеральным директором сети гипермаркетов "Глобус" Равилем Рахматулиным и директором коммерческого департамента сети гипермаркетов "Фрунзе" Александром Костиным. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Во время встречи стороны обсудили вопрос реализации горожанам социально значимых товаров, которые выделены из Фонда государственных материальных резервов КР. Также затронули общую ситуацию со стоимостью на продукты.

Из средств фонда Бишкеку выделено 200 тонн сахара и 80 тонн масла.

Руководители сетей гипермаркетов выразили готовность поддержать муниципалитет и выделить площадь в своих магазинах и персонал для реализации масла и сахара горожанам.

Мэр Бишкека поручил акимам районов совместно с руководителями сетей гипермаркетов определить места и организовать реализацию товаров.

Об адресах магазинов, где будет реализовываться товар и стоимости, мэрия обещает сообщить дополнительно.


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URL: https://www.vb.kg/415597
Теги:
Фрунзе, гипермаркет "Глобус", продукты, цены на продукты питания
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