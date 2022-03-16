Кудайбердиев: Проделана большая работа по обеспечению НИИХСТО оборудованием

Кудайбердиев Таалайбек Зулпукарович – директор Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов и заслуженный врач КР. В свое время он начинал санитаром, а с 1987 года работал в кардиологии. Вся трудовая деятельность связана с научно-исследовательским центром. Практика, ординатура и дальнейшая работа прошли здесь. Его цель – развивать сферу, в которой он трудится. Он известен тем, что доказывает свой профессионализм не словами, а делами. Об этом и другом мы и поговорили сегодня с директором НИИХСТО.

Таалайбек Зулпукарович, расскажите подробно, что было сделано за последнее время с момента вашего назначения на нынешнюю руководящую должность?

- За прошедшее время с моего назначения была проделана большая работа по обеспечению института оборудованием. Все-таки нашему прежнему оборудованию более 30 лет. Сломались оба наших стационарных эхокардиографических аппарата. Но благодаря спонсорам мы временно вышли из ситуации. Кроме этого, по линии донорской помощи мы сейчас ожидаем покупку новых аппаратов ЭХКГ. Нужно сделать операционную по евростандарту. Недавно был за рубежом в командировке, посмотрел новые требования к операционным. Сумма там небольшая, до 2 млн сомов. Также мы ожидаем аппарат искусственного кровообращения. Ведется работа по улучшению облика института: идет ремонт, заменены лифты на современные. Ведем работу в регионах, уже провели 8 бесплатных операций для детей в стационаре на Иссык-Куле. До конца года планируем решить вопрос с проектом "Искусственно-механическое сердце", есть договоренность с компанией "Эбот", будем их просить, чтобы для Кыргызстана была существенная скидка, так как эти передовые технологии дорогостоящие.

Также ведется работа по обеспечению транспортом института. Минздрав выделяет "скорую помощь" для проекта "Мобильная кардиохирургия". На осень планируем выездные операции в Баткенскую область, до осени должны проехаться по тем местам, откуда больные не могут приезжать в город для проведения операции. За 9 месяцев мы привлекли инвестиций на сумму около 10 млн сомов, есть договоренность о приобретении оборудования на сумму 40 млн сомов.

Моя же задача, как руководителя, поднять зарплату сотрудникам, чтобы сотрудники наши не уходили. Сейчас часть из них сидит без зарплаты, так как нет финансирования по науке из-за начала года. Работы много, нужна поддержка. Мы за свой счет, кстати, отремонтировали один аппарат ИВЛ, другой аппарат купим сами, тоже за свой счет. Помимо этого, Минздрав подписал приказ об обеспечении нас еще 5 аппаратами ИВЛ за счет донорских средств. Поддержка со стороны Минздрава есть. Большим вкладом в нашу работу было открытие второго стационара в Иссык-Кульской области. Там дополнительно есть 20 коек. Это позволит сократить очередь, чтобы люди не стояли в ожидании. К лету он будет функционировать полноценно.

Кроме этого, разговариваем с благотворительными фондами, нужно уходить от старых технологий и переходить к новым. Фонды оплатили операции более 250 детей. Сейчас мы пытаемся расширить список детей на новые интервенционные операции, они более безопасные. Фонд "Милал" готов оплачивать новые технологичные операции. Мы помощи не привыкли ждать, но и мешать нам не нужно. Мы работаем для людей, поэтому просьба отнестись властным структурам и населению к нам с терпением и пониманием.

Мы разработали стратегию 2-3 года назад, чтобы наши больные не тратили большие деньги на дорогие операции за границей. Ведь это большой бизнес, некоторые люди делают на этом немалые деньги. Мы привлекаем зарубежных специалистов для проведения операций в Кыргызстане. Например, к нам 2 раза приезжал ведущий кардиохирург Украины Тодуров Борис Михайлович. С ним есть договоренность о том, что он 2 раза будет приезжать и оперировать тяжелых больных. Также наши партнеры с Казахстана нам помогают. В данный момент стоит остро вопрос с врожденными пороками маленьких детей. Наши условия и знания не всегда позволяют оперировать их здесь. Но нам готовы помочь Москва и Сеул. Сроки будем обговаривать.

С моим наставником профессором Джошибаевым мы постоянно на связи, он нам постоянно помогает. Это человек, который заложил основы института, мотивацию для нашего роста. Скоро, в мае, состоится ежегодная конференция, посвященная памяти Ахунбаева и первой операции на сердце. Наш учитель присылает своих учеников с новым оборудованием, и они будут делать сложные операции на сердце. Если нам помогают, то мы отвечаем тем же.

Проекты у нас идут с Казахстаном, Украиной, Россией, со многими благотворительными фондами. Несколько дней назад закончили практическую программу по арабскому гранту, было прооперировано около 80 детей. Идет помощь по оплате, плюс обещают помочь по рентгену. Хорошие отношения с Турцией, Германий и Израилем. Везде, где есть наши хорошие друзья и коллеги, все готовы помогать нам на безвозмездной основе.

Что касается "Бости", то они помогли со стационаром на Иссык-Куле, сделали ремонт на 1,5 млн. сомов, также поддерживали по проекту "Мобильная кардиохирургия". Мы ценим помощь бескорыстную, от сердца. Мы работаем по чистой и прозрачной схеме.

Нам удалось то, что мы планировали летом 2021 года. Сейчас мы хотим сделать 3-ю операционную по мировым стандартам, чтобы увеличить количество операций и уменьшить очередь, еще нужно запустить проект по имплантации искусственного левого желудочка. Ждем компании, при помощи которых будем решать эту проблему. Вопрос трансплантации сердца на законодательном уровне пока невозможен, так что внедрение имплантации искусственного сердца - это наш временный выход. Пока такие первоочередные планы.

Своим коллегам желаю, чтобы они не останавливались. Я договорился с Киевом о том, что наши 4 специалиста поедут туда на стажировку. Наша задача, как администрации, улучшить условия работы и поднять зарплату нашим сотрудникам.