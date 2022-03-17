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Центр "Сейтек" получил грант на улучшение звуковой и световой систем

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- Айжан Мамбеталиева
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В Министерстве образования и науки Кыргызстана состоялась церемония подписания грантового контракта по "Проекту по улучшению звуковой и световой систем национального центра детей и юношества "Сейтек" в рамках грантовой программы "Маломасштабная грантовая помощь в сфере культуры" правительства Японии с участием чрезвычайного и полномочного посла Японии в Кыргызстане Сигэки Маэда, заместителя министра образования и науки Надиры Джусупбековой и директора Национального центра детей и юношества "Сейтек" Сабийры Челпаковой.

Грант-контракт был подписан между Сигэки МАЭДА и Сабийрой Челпаковой.

В рамках данного проекта для национального центра детей и юношества "Сейтек" будет приобретено звуковое и световое оборудование на общую сумму 66 тысяч 577 долларов.

Посол Японии в своем выступлении отметил, что в целях продвижения культуры и образования в Кыргызстане и развития культурного сотрудничества между Японией и Кыргызстаном посольство Японии в рамках программы помощи культурным организациям на местах запустило в общей сложности восемь проектов на сумму 640 тысяч долларов по улучшению и оснащению культурно-образовательных учреждений.

На этот раз "Сейтек" получит ультрасовременное световое и звуковое оборудование на сумму 66 тысяч долларов. Надеемся, что оснащение будет способствовать укреплению материальной базы центра, повышению уровня образования и культуры, достойному воспитанию молодежи.

Центр "Сейтек" уже много лет сотрудничает с посольством Японии, и посольство Японии проводит в центре мероприятия по популяризации японских боевых искусств и музыки. Мы продолжим тесно сотрудничать с центром "Сейтек" и другими образовательными и культурными учреждениями для популяризации японской культуры и внесения вклада в развитие образования и культуры в Кыргызской Республике.

В своей речи заместитель министра образования и науки Надира Джусупбекова выразила благодарность правительству и лично послу Японии за помощь в рамках маломасштабной грантовой помощи. Заместитель министра отметила, что оказываемая помощь в будущем поможет в проведении различных мероприятий в центре "Сейтек".

В свою очередь директор национального центра детей и юношества "Сейтек" также поблагодарила посла и правительство Японии за одобрение проекта и отметила, что благодаря реализации данного проекта сегодня стороны построили мост дружбы между Японией и Кыргызстаном, пожелала дружбе двух стран крепости и процветания.


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URL: https://www.vb.kg/415605
Теги:
грант, посольство, Япония, Кыргызстан
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