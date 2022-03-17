Погода
$ 102.24 - 104.87
€ 115.00 - 118.00

В Свердловском районе столицы в ходе рейда выявили 12 безнадзорных детей

217  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Свердловский акимиат провел очередной рейд по выявлению детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации и просят милостыню. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В мероприятии участвовало пять мобильных бригад. Мониторинг провели на рынках "Дордой", "Аламедин", "Мадина", "Чынар", старом толчке, в магазинах "Глобус", ГОИН, "Народный", "Фрунзе", ГУМ "Чынар", ЦУМ "Айчүрөк", центральной и районных мечетях, ночных интернет-клубах и кафе. Всего за день было проверено 180 объектов.

В итоге была выявлена одна женщина с ребенком, просившая милостыню, двенадцать детей, находящихся в ночное время суток без сопровождения взрослых. Четырех беспризорников доставили в ЦПНН МВД, двоих – в центр реабилитации несовершеннолетних "Айданек".

Детей, у которых есть родители и родственники, передали им. Со взрослыми провели профилактические беседы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415606
Теги:
дети, Свердловский район, Бишкек, беспризорники, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  