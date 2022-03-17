В Свердловском районе столицы в ходе рейда выявили 12 безнадзорных детей

Свердловский акимиат провел очередной рейд по выявлению детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации и просят милостыню. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В мероприятии участвовало пять мобильных бригад. Мониторинг провели на рынках "Дордой", "Аламедин", "Мадина", "Чынар", старом толчке, в магазинах "Глобус", ГОИН, "Народный", "Фрунзе", ГУМ "Чынар", ЦУМ "Айчүрөк", центральной и районных мечетях, ночных интернет-клубах и кафе. Всего за день было проверено 180 объектов.

В итоге была выявлена одна женщина с ребенком, просившая милостыню, двенадцать детей, находящихся в ночное время суток без сопровождения взрослых. Четырех беспризорников доставили в ЦПНН МВД, двоих – в центр реабилитации несовершеннолетних "Айданек".

Детей, у которых есть родители и родственники, передали им. Со взрослыми провели профилактические беседы.