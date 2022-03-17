"Мы врачи, а не бандиты, чтобы вступить с Бейшеналиевым в открытую драку"

Мы врачи, а не спортсмены, боксеры или бандиты, чтобы вступить с Бейшеналиевым в открытую драку, заявили ученики хирурга Эрнста Акрамова на первом заседании инициативной группы по созданию Штаба по защите его чести и достоинства.

Коллеги Акрамова сказали, что им стыдно за министра и его нелогичные действия. Они напомнили, что еще в октябре 2021 года сам министр Бейшеналиев подписал письмо в кабмин о том, чтобы Чуйскую областную больницу назвали именем Акрамова, а теперь он утверждает, что не только больница, но и отделение не может быть названо его именем.

"Мы живем в цивилизованном мире, и когда человек продвигается по этапу все выше и выше, он, как личность, должен расти, а не падать вниз. Наши чиновники и министры должны быть примером не только нам, врачам, но и всем людям. Я считаю, что министру Бейшеналиеву не подобает говорить то, что он сказал в отношении нашего коллеги и учителя Эрнста Акрамова. Нельзя допускать, чтобы министру всё сходило с рук. Мы же врачи, а не спортсмены, боксёры или бандиты, чтобы вступить с ним в открытую драку. Все мы в таких случаях должны разговаривать на уровне закона: подать заявление в милицию, Генеральную прокуратуру, ГКНБ и т.п. Никто, даже министр или президент, не имеют право оскорблять личность. Это нельзя так оставлять, и надо призвать обидчика Бейшеналиева к ответственности", - отметил один из участников штаба.

"Нам звонят из-за границы и недоумевают, почему мы допускаем такое поведение со стороны чиновника в отношении всеми уважаемого человека. Задевает больше то, что это говорит врач. Эрнст Акрамов относится к разряду учителей. Министр здравоохранения тоже был его учеником. А в Клятве Гиппократа написано, что надо уважать не только учителя, но и его детей. Пусть уволит, отберет центр, но зачем оскорблять человека, тем более Героя Кыргызстана?! Если мы таким образом относимся к своим героям, то что в таком случае делать всем остальным?! Если мы оставим такое поведение безнаказанным, то, значит, наша страна скатилась уже в такую яму, откуда мы никуда не выберемся. Через интернет нас читают и смотрят во всём мире, и это настоящий позор для всех нас", - отметил другой медик.

"Если оставить моральную сторону и говорить о работе нашего учителя, то наш научный центр, который создал Акрамов, работает уже 20 лет. По результатам его деятельности мы имеем ежегодные сибирские симпозиумы, где представляется всё передовое. К примеру, 22 марта планируется доклад Акрамова на "Бородинских чтениях". За это время мы получили 27 патентов, и причем все новации, которые были проведены под руководством Эрнста Хашимовича, с большим эффектом тут же внедрялись в практическую деятельность клиники. Если в мировой статистике панкреонекрозы составляют 96%, то у нас - 6%. Мы работаем с Академией наук и вводим нанотехнологии. Все знают, что при сахарном диабете ничего не сделаешь с флегмоной и приходится отнимать конечность. Мы умудрились в 6 раз уменьшить эти ампутации. И всё это - научные заслуги Акрамова, адресованные людям! Каково основание закрывать центры в 27 медицинских учреждениях научного профиля в КР?! В приказе записано, что в целях унификации. Это делается, наверное, для того, чтобы мы больше не помогали людям, ведь по всем показателям работа нашего центра и Акрамова выше имеющихся других. Акрамов каждый день работает с молодыми хирургами и днем и ночью оперирует вместе с нами, смотрит больных и обучает молодых", - считает коллега Акрамова.