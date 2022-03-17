На Ошском рынке Бишкека изъято около 70 тысяч пачек сигарет без акцизов

Сотрудники Государственной налоговой службы на территории Ошского рынка в Бишкеке выявили факт незаконного оборота табачных изделий. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Индивидуальный предприниматель в складском помещении реализовывал сигареты зарубежного производства различных наименований без акцизных марок. У него было изъято 69 тысяч 504 пачки сигарет на общую сумму 3,4 миллиона сомов. У предпринимателя отсутствовали также разрешительные документы на продукцию, в том числе декларация о соответствии, товарно-транспортная накладная и прочее.

По предварительным данным, изъятая сотрудниками ГНС продукция была завезена на территорию республики контрабандным путем.

В отношении предпринимателя будут приняты меры согласно законодательству Кыргызской Республики.