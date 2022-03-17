Погода
$ 102.24 - 104.87
€ 115.00 - 118.00

На Ошском рынке Бишкека изъято около 70 тысяч пачек сигарет без акцизов

215  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудники Государственной налоговой службы на территории Ошского рынка в Бишкеке выявили факт незаконного оборота табачных изделий. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Индивидуальный предприниматель в складском помещении реализовывал сигареты зарубежного производства различных наименований без акцизных марок. У него было изъято 69 тысяч 504 пачки сигарет на общую сумму 3,4 миллиона сомов. У предпринимателя отсутствовали также разрешительные документы на продукцию, в том числе декларация о соответствии, товарно-транспортная накладная и прочее.

По предварительным данным, изъятая сотрудниками ГНС продукция была завезена на территорию республики контрабандным путем.

В отношении предпринимателя будут приняты меры согласно законодательству Кыргызской Республики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415612
Теги:
ГНС, контрабанда, Ошский рынок, табак, Бишкек, акциз
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  