ТПП уточняет, что задержанный Канатбек Шатманов не был ее вице-президентом

Торгово-промышленная палата распространила сообщение в связи с появлением на официальном сайте Генеральной прокуратуры, а затем в СМИ информации о задержании граждан Д.Н.Э. и Ш.К.А. по фактам мошенничества.

16 марта на сайте прокуратуры была опубликована информация о задержании вице-президента Торгово-промышленной палаты.

"Информация о том, что гражданин Ш.К.А. вице-президент Торгово-промышленной палаты не соответствует действительности. Данный гражданин ранее был назначен вице-президентом ТПП КР на общественных началах, что не может давать ему все присущие полномочия вице-президента палаты, а также возможность указывать его в качестве должностного лица, в том числе называть его "бывшим вице-президентом ТПП КР", - говорится в сообщении ТПП.

На заседании президиума Торгово-промышленной палаты КР от 31 ноября 2021 года за №6 совету ТПП КР было рекомендовано снять Канатбека Шатманова с позиции вице-президента на общественных началах "из-за его неучастия в деятельности палаты и утери связи с ТПП КР".