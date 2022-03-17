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ТПП уточняет, что задержанный Канатбек Шатманов не был ее вице-президентом

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- Асия Канаева
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Торгово-промышленная палата распространила сообщение в связи с появлением на официальном сайте Генеральной прокуратуры, а затем в СМИ информации о задержании граждан Д.Н.Э. и Ш.К.А. по фактам мошенничества.

16 марта на сайте прокуратуры была опубликована информация о задержании вице-президента Торгово-промышленной палаты.

"Информация о том, что гражданин Ш.К.А. вице-президент Торгово-промышленной палаты не соответствует действительности. Данный гражданин ранее был назначен вице-президентом ТПП КР на общественных началах, что не может давать ему все присущие полномочия вице-президента палаты, а также возможность указывать его в качестве должностного лица, в том числе называть его "бывшим вице-президентом ТПП КР", - говорится в сообщении ТПП.

На заседании президиума Торгово-промышленной палаты КР от 31 ноября 2021 года за №6 совету ТПП КР было рекомендовано снять Канатбека Шатманова с позиции вице-президента на общественных началах "из-за его неучастия в деятельности палаты и утери связи с ТПП КР".


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URL: https://www.vb.kg/415613
Теги:
Генеральная прокуратура, задержание, ТПП
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