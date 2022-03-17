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Кыргызстанцы смогут трудиться на сезонных сельхозработах в Великобритании

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- Анастасия Карелина
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Кыргызстанцы получили возможность участия в британской программе сезонных сельскохозяйственных работ. Церемония подписания Соглашения о предоставлении гражданам Кыргызской Республики возможности участия в государственной программе Соединенного Королевства сезонных сельскохозяйственных рабочих прошла с участием заместителя председателя кабинета министров Эдиля Байсалова. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Документ был подписан между Центром трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики и компанией AGRI HR.

"Сегодня устанавливается сотрудничество с одной из ведущих мировых экономик с целью легального трудоустройства сограждан в Великобритании. Это не только возможность заработка, но и возможность познакомиться с местной культурой и этикой работы, с передовыми технологиями, организацией труда и другими новшествами. Кабинет министров продолжит активную работу по открытию новых направлений для трудовых мигрантов. Эта работа получила новый приоритет и занимает важное место в плане антикризисных мер", - сказал Эдиль Байсалов.

Согласно программе, граждане по истечении трудового контракта обязаны вернуться в республику.

С 2019 года в Великобритании запущена правительственная программа, в рамках которой выделяются квоты на привлечение иностранных граждан на сельскохозяйственные работы.


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URL: https://www.vb.kg/415618
Теги:
Великобритания, сельское хозяйство, Кабинет министров, Эдиль Байсалов
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