Руслан Казакбаев принял посла Украины Валерия Жовтенко

Министр иностранных дел Руслан Казакбаев принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Кыргызской Республике Валерия Жовтенко по его просьбе. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

На встрече обсуждались вопросы кыргызско-украинских отношений и текущая обстановка в Украине.

Министр Казакбаев отметил, что мировое сообщество на площадках авторитетных международных организаций, в частности Совета Безопасности ООН, не сумело предотвратить беспрецедентный кризис в послевоенной истории Европы, в связи с чем мир сегодня оказался на грани катастрофы. Особо отмечено, что позиция Кыргызстана по ситуации вокруг Украины открыто озвучивалась министром на всех его встречах со своими визави из различных стран мира.

Подчеркнуто, что Кыргызская Республика исходит из того, что любой конфликт необходимо разрешать исключительно политико-дипломатическими средствами за столом переговоров, а всем заинтересованным сторонам необходимо искать любые возможности для урегулирования ситуации, в том числе путем создания новых форматов и механизмов, если существующие утратили эффективность.

Отмечено, что Кыргызская Республика является твердым сторонником соблюдения заложенных в Уставе ООН и иных документах общепризнанных норм и принципов международного права, включая территориальную целостность государств и урегулирование конфликтов мирным способом. При этом подчеркнута важность соблюдения принципа неделимости безопасности.

Министр Казакбаев приветствовал продолжающиеся переговоры между представителями России и Украины, любые посреднические усилия и инициативы всех стран, направленные на прекращение вооруженного конфликта и достижение мира, а также вновь подтвердил готовность кыргызской стороны предоставить площадку и оказать содействие при необходимости.

Была также выражена обеспокоенность тем, что от санкционных действий, в результате которых может наступить долгосрочный экономический спад, пострадает весь мир и, в особенности, развивающиеся страны.

При этом министр выразил обеспокоенность вовлечением в текущий конфликт новых стран и акторов, что может привести к усугублению конфликта и новым жертвам среди мирного населения и разрушениям.

Кроме того, обсуждены вопросы безопасной эвакуации граждан Кыргызстана и других стран из Украины, создания для этих целей соответствующих коридоров, а также возможность предоставления гуманитарной помощи.

В заключении министр подчеркнул, что в это судьбоносное для всего человечества время Кыргызстан призывает всех к единению для общего мира. Особо подчеркнуто, что сейчас как никогда важно слышать друг друга.