В Кыргызстане курс доллара опустился до 97 сомов (фото)

В Кыргызстане ощутимо упал курс доллара. За сутки с 16 марта по 17 марта доллар упал с 106 до 97 сомов.

В Бишкеке сегодня, 17 марта, в 12.30 на Моссвете некоторые пункты обмена просто закрылись, а в открытых курс продажи доллара установлен на уровне от 97 до 100 сомов. При этом, по словам обменщиков, они готовы продать любую сумму в американской валюте без ограничений.

Отметим, что, по данным Национального банка Кыргызстана, в среду, 16 марта, коммерческие банки на межбанковских валютных торгах купили 9 миллионов 450 тысяч долларов.Торги открылись со стоимостью доллара 104,9 сома, а к закрытию торгов цена американской валюты снизилась еще - до 104,3 сома.