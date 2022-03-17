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В тюрьмах КР содержат 44 больных сахарным диабетом и 4 больных раком

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- Александра Василькова
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В ответ на запрос vb.kg СИН сообщила, что в настоящее время в учреждениях СИН содержится 7843 человека.

Из них 572 человека – граждане иностранных государств.

Также ведомство предоставило разбивку по заболеваниям. В учреждениях СИН содержат:

  1. 177 человек с ВИЧ-инфекцией;
  2. 28 заключенных с туберкулезом;
  3. 44 человек с сахарным диабетом;
  4. 4 с онкологическими заболеваниями.

В СИН пояснили, что инсулинозависимым осужденным инсулин выдается по месту жительства в Центрах семейной медицины, а для лиц, не имеющих определенного места жительства, инсулин выдается Городским эндокринологическим диспансером города Бишкека.

Напомним, ранее vb.kg писал о том, что в учреждении СИН умер больной с сахарным диабетом, хотя по закону осужденные, страдающие от тяжелых неизлечимых заболеваний, указанных в Перечне заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, а к ним относится и сахарный диабет, могут быть освобождены от дальнейшего пребывания в тюрьме.


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URL: https://www.vb.kg/415629
Теги:
ВИЧ/СПИД, заключенные, онкология, сахарный диабет, туберкулез, Кыргызстан, тюрьма, ГСИН
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