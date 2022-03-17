Узбекистан не признает независимость Луганской и Донецкой республик, заявил сегодня, 17 марта, министр иностранных дел Абдулазиз Камилов, выступая на пленарном заседании Сената.

"Ситуация вокруг Украины вызывает серьезную озабоченность в Узбекистане. Наша страна привержена поиску мирного решения ситуации и урегулированию конфликта политико-дипломатическими средствами. Для этого, прежде всего, должны быть немедленно прекращены военные действия и насилие", – отметил он.

По его словам, Узбекистан исторически имел традиционно хорошие и многоплановые отношения как с Российской Федерацией, так и с Украиной.

"Мы продолжим взаимовыгодное сотрудничество с обеими странами, исходя из наших национальных интересов. Россия – это наш ведущий торговый партнер, у нас с ней стратегическое партнерство и союзнические отношения. С другой стороны, мы сотрудничаем с Украиной по многим направлениям. Товарооборот Узбекистана и Украины в 2021 году превысил 704 миллиона долларов", – отметил министр.

Он также добавил, что Узбекистан в это непростое время оказал гуманитарную помощь Украине и продолжит это дело.

"В свою очередь, Узбекистан признает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы не признаем Донецкую и Луганскую народные республики", – подчеркнул он.