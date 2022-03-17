Погода
$ 102.24 - 104.87
€ 115.00 - 118.00

Сотрудниками СБНОН МВД установлен перевоз наркотиков в двигателе мотоцикла

258  0
- Жан Алиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудниками СБНОН МВД в рамках уголовного дела, возбужденного по статье "Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта", успешно проведена специальная операция по ликвидации канала перевозки наркотиков каннабисной группы из южного региона республики в Бишкек.

Так, на автомобильном посту в ущелье Чычкан сотрудниками СБНОН МВД совместно с сотрудниками СС, ОБДД и СБНОН ОВД Токтогульского района остановлена автомашина "Хонда Степвагон" белого цвета, следовавшая из Токтогульского района в Бишкек.

При осмотре указанной автомашины в багажном отсеке обнаружен двигатель от мотоцикла, при вскрытии которого внутри обнаружены твердые вещества в форме спичечных коробков в количестве 47 штук со специфическим запахом гашиша общим весом 650 граммов.

Водитель автомашины "Хонда Степвагон" Т.Н., 1994 года рождения, пояснил, что он занимается частным извозом по машруту Токтогул - Бишкек, двигатель принадлежит парню по имени Кайрат из села Чоң-Арык, который попросил довести двигатель до Бишкека и оплатил за перевозку.

Принятыми мерами на основании показаний Т.Н. в тот же день был задержан А.К., 1993 года рождения, житель Токтогульского района, который сразу дал признательные показания. Назначена судебно-химическая экспертиза и проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415639
Теги:
МВД, наркотики, Токтогульский район, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  