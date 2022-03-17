Сотрудниками СБНОН МВД установлен перевоз наркотиков в двигателе мотоцикла

Сотрудниками СБНОН МВД в рамках уголовного дела, возбужденного по статье "Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта", успешно проведена специальная операция по ликвидации канала перевозки наркотиков каннабисной группы из южного региона республики в Бишкек.

Так, на автомобильном посту в ущелье Чычкан сотрудниками СБНОН МВД совместно с сотрудниками СС, ОБДД и СБНОН ОВД Токтогульского района остановлена автомашина "Хонда Степвагон" белого цвета, следовавшая из Токтогульского района в Бишкек.

При осмотре указанной автомашины в багажном отсеке обнаружен двигатель от мотоцикла, при вскрытии которого внутри обнаружены твердые вещества в форме спичечных коробков в количестве 47 штук со специфическим запахом гашиша общим весом 650 граммов.

Водитель автомашины "Хонда Степвагон" Т.Н., 1994 года рождения, пояснил, что он занимается частным извозом по машруту Токтогул - Бишкек, двигатель принадлежит парню по имени Кайрат из села Чоң-Арык, который попросил довести двигатель до Бишкека и оплатил за перевозку.

Принятыми мерами на основании показаний Т.Н. в тот же день был задержан А.К., 1993 года рождения, житель Токтогульского района, который сразу дал признательные показания. Назначена судебно-химическая экспертиза и проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия.