В Орто-Токойское водохранилище выпустили молодь сига-лудоги

Специалисты Департамента рыбного хозяйства совместно с представителями ОсОО "Орто-Токой Ынтымагы" и сотрудниками Института биологии НАН провели мероприятия по зарыблению Орто-Токойского водохранилища. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Жизнестойкую молодь сига-лудоги вырастили в инкубационном цехе Тонского рыборазводного завода. В водохранилище было выпущено 900 тысяч штук средним весом 150-200 миллиграмм.

Участие в мероприятии приняли аким Кочкорского района Нарынской области и глава айылного округа Ак-Олон.

ОсОО "Орто-Токой Ынтымагы" выиграло открытый конкурс на пользование водоемом, проведенный Департаментом рыбного хозяйства Минсельхоза. С ОсОО заключен договор на десять лет. По его условиям общество обязано ежегодно проводить мероприятие по зарыблению водоема, охранять водоем от браконьерства, развивать спортивно-любительское рыболовство и заниматься рыбным промыслом, дабы обеспечить население рыбной продукцией.