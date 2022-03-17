Мужчины чаще считают себя умнее остальных, чем женщины

Мужчины гораздо чаще переоценивают свои интеллектуальные способности, чем женщины. Парни считают, что они значительно умнее, чем есть на самом деле, а вот самомнение девушек гораздо скромнее. При этом "умного пола" не существует – мужчины и женщины одинаково хорошо проходят тесты на IQ. Об этом пишет The Conversation.

Когда людей просят оценить уровень собственного интеллекта, большинство отвечают, что он выше среднего. Но статистически это маловероятно, однако такое когнитивное искажение считается здоровым и нормальным, оно распространяется на любую социально желательную черту.

Исследование австралийских психологов показало, что склонность людей считать себя умнее связана с их биологическим и психологическим полом. То есть, если человек родился мужчиной или в его характере есть сильные мужские черты личности, его интеллектуальная самооценка чаще завышена. Психологи связывают это с проблемой "мужской гордыни" и "женского смирения" - исторически сложившихся гендерных стереотипов. Например, долгое время считалось, что женщины глупее мужчин только потому, что их череп меньше.

Даже сегодня, когда гендерные стереотипы об интеллекте не одобряются, родители склонны считать своих сыновей значительно умнее дочерей.