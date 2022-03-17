В Бишкеке установили урны для просроченного хлеба

В кыргызской столице появились специальные урны для просроченного хлеба. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Инициатором данного проекта выступили молодые активисты. Они решили внести свой вклад в то, чтобы привить жителям столицы навык сортировки мусора.

В Бишкеке уже установили 120 урн. Вывоз просроченных хлебобулочных изделий активисты взяли на себя, чем облегчили труд сотрудников "Тазалыка". Кроме того, такой подход к сортировке отходов должен способствовать уменьшению числа бродячих животных у мусорных баков.

В столице урны для просроченного хлеба находятся по следующим адресам: