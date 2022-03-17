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В Бишкеке установили урны для просроченного хлеба

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- Анастасия Карелина
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В кыргызской столице появились специальные урны для просроченного хлеба. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Инициатором данного проекта выступили молодые активисты. Они решили внести свой вклад в то, чтобы привить жителям столицы навык сортировки мусора.

В Бишкеке уже установили 120 урн. Вывоз просроченных хлебобулочных изделий активисты взяли на себя, чем облегчили труд сотрудников "Тазалыка". Кроме того, такой подход к сортировке отходов должен способствовать уменьшению числа бродячих животных у мусорных баков.

В столице урны для просроченного хлеба находятся по следующим адресам:

  1. улица Саякбая Каралаева, №16/1;
  2. улица Саякбая Каралаева, №64;
  3. 12 микрорайон, дом 52;
  4. 12 микрорайон, дом 41;
  5. 12 микрорайон, дом 57а/4;
  6. 11 микрорайон, дом 14/3;
  7. микрорайон Асанбай, дом 52а;
  8. 11 микрорайон, дом 5;
  9. 6 микрорайон, 22/1;
  10. 8 микрорайон, 40/11;
  11. улица Чокана Валиханова, 3;
  12. микрорайон Тунгуч, 85/5;
  13. улица Сухомлинова, 24/1;
  14. улица Суюмбаева, 10/2;
  15. улица Абдымомунова, 272;
  16. 7 микрорайон, 21/4.


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URL: https://www.vb.kg/415648
Теги:
мэрия, Бишкек
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