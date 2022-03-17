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В Ош отправят сахар-песок и подсолнечное масло из матрезерва

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- Анастасия Карелина
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Согласно решению президента Кыргызской Республики, в южную столицу будут отправлены сахар-песок и подсолнечное масло из матрезерва. Цена за килограмм сахара составит 70 сомов, литр подсолнечного масла будет продаваться по 130 сомов. Об этом сегодня в ходе ознакомления с ценами на основные продукты питания сообщил мэр города Оша Алмаз Мамбетов.

"Согласно решению Садыра Жапарова, в Ош будут отправлены сахар-песок и подсолнечное масло. Сейчас ведутся переговоры с представителями крупных торговых сетей. Наша основная задача заключается в том, чтобы население могло приобрести основные продукты питания по фиксированным ценам. В первую очередь будут созданы условия для малоимущих и социально уязвимых граждан в МТУ города", - пояснил Алмаз Мамбетов.

Мэрия южной столицы будет контролировать соблюдение торговыми точками фиксированных цен.

Кроме того, в ближайшее время в Оше запланировано открытие восьми социальных магазинов. Такой магазин будет разделен на две части. В одной будет реализовываться мясо, в другой – продукты первой необходимости (молоко, подсолнечное масло, сахар-песок).

"Будут заключены прямые договоры с фермерами с учетом того, что цена на мясо должна быть на 10-15 процентов ниже рыночной. С другими производителями сельхозпродукции тоже будут составлены подобные договоры", - добавил Алмаз Мамбетов.

Ошский градоначальник посетил одну из крупнейших торговых сетей города и центральный рынок, где ознакомился с ценами на основные продукты питания.

"Продуктов достаточное количество. В одной из крупнейших торговых сетей цены стремятся держать ниже рыночных. Цена за килограмм сахара-песка в настоящее время здесь составляет 83 сома. Но чтобы не допускать ажиотажа, искусственно созданного недобросовестными предпринимателями, действуют ограничения на количество приобретения подсолнечного масла и сахара-песка", - отметил мэр.


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URL: https://www.vb.kg/415649
Теги:
Ош, Алмаз Мамбетов, продукты, цены на продукты питания
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