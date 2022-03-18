Хирурги КР провели лапароскопическую операцию больному синдромом Данбара

Впервые хирурги Кыргызстана провели лапароскопическую операцию по поводу редчайшей патологии - синдрома Данбара.

- За мою более чем 25–летнюю хирургическую практику я сталкиваюсь с такой патологией второй раз, - говорит заведующий отделением сосудистой хирургии Национального госпиталя Талайбек Байсекеев. - Причем оба случая почти совпали по времени. В конце прошлого года я прооперировал 16–летнего юношу со стенозом чревного ствола, или, как его еще называют, синдромом Данбара. Но традиционным способом, с открытием грудной и брюшной полости. А вторую операцию лапароскопически.

Как пояснил Талайбек Байсекеев, чревный стол - это толстая короткая ветвь брюшного отдела аорты, самой, кстати, большой в нашем организме, идущей от сердца и питающей все наши органы. Ее диаметр около двух см. Чревный ствол же начинается сразу под диафрагмой и делится на три артерии, которые обеспечивают кровью желудок, печень и селезенку. При синдроме Данбара связка диафрагмы, через которую проходит аорта, сдавила ее на 30 %, а чревный ствол - вообще на 75%. Желудок, селезенка и печень работали на износ из–за недостатка крови. У страдающих этой патологией желудок перестает принимать еду. В конце концов больные и сами боятся есть, потому что начинается рвота. Из–за чего мои больные были крайне исхудавшими. В придачу начинаются непрекращающиеся боли в животе. А связка–то сдавливала все сильнее, еще больше сужая просвет.

В обоих случаях требовалась срочная операция. Больные, по словам Байсекеева, были на грани полного истощения, когда в организме начинаются вообще необратимые процессы.

- К каким только врачам мы не обращались! Внук прошел много обследований, курсов лечения, но симптомы не исчезли, - рассказала родственница первого пациента Байсекеева с таким заболеванием. - Но Талайбек Абдыбекович поставил точный диагноз. И теперь мой внук жив, здоров, поправился и ест за троих, - радостно добавила бабушка.

- Но тогда я провел эту операцию обычным методом: открыл грудную и брюшную полости и освободил ствол от "хомута", сдавливающего его. В этот раз вместе с моим коллегой Асылбеком Байгазаковым, доктором медицинских наук, профессором, главным врачом клиники "Меди", на ее базе провели такую же операцию 41–летней пациентке, но уже с помощью лапароскопа, - радостно сообщил Талайбек Абдыбекович.

- Асылбек Байгазаков - большой специалист, я бы даже сказал, один из самых лучших, в эндоскопической хирургии, - добавил заведующий отделением сосудистой хирургии.

У больной, как выяснилось в ходе обследования, помимо синдрома Данбара была эхинококковая киста в селезенке. И хирурги решили одновременно провести сразу две лапароскопические операции.

- Лапароскопия считается малотравматичной, не требующей долгой реабилитации операцией. Но это для пациента. Как любая методика, в том числе и из области высоких технологий, лапароскопия может таить и опасность, в частности, для хирурга. Здесь, наверное, как в авиации, - все зависит от мастерства и опыта хирурга, уровня анестезической поддержки, качества оборудования.

- Но, как я уже сказал, Асылбек Топчубекович - суперпрофи в своей сфере, да и оборудование наисовременнейшее в "Меди". В случае каких–то осложнений можно провести операцию традиционным методом. Поэтому мы шли на первую лапароскопию синдрома Дамбара уверенными. И все прошло без всяких "вдруг", как и задумали. Если первую открытую операцию я делал более шести часов, то на эту ушло более двух с половиной. Но мы сделали, во–первых, одновременно две операции. А во–вторых, это была первая лапароскопическая операция при таком серьезном заболевании, поэтому работали сверхосторожно. В этой области - сплошь сосуды. Одно неверное движение на миллиметр–другой - и ты "пропал". При открытых вмешательствах ты видишь воочию все операционное поле, при лапароскопии объем движений сильно ограничен.

По словам Талайбека Байсекеева, вначале они убрали эхинококковую кисту из селезенки, идеально "вычистили" ее, промыли полость и зашили. Причем орган остался целехоньким. И только потом приступили к освобождению из "плена" аорты и чревного ствола, которые были накрепко прижаты друг к другу дугообразной связкой диафрагмы. Ствол уже даже не пульсировал, а лежал, опутанный "хомутом". Мы расширили "дырку", через которую проходит аорта и иссекли дугообразную связку. И по стволу пошла кровь, он запульсировал прямо на глазах. К органам стала поступать кровь в полном объеме. И аорта, и ствол, как говорится, свободно вздохнули, а вместе с ними и все органы, которые страдали серьезной ишемией. По мнению коллег Байгазакова и Байсекеева, эта операция - новый прорыв в кыргызской медицине.

Женщину выписали из клиники на второй день после операции