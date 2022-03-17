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Выпуск новых электромобилей под угрозой: графита на всех не хватит

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- Асия Канаева
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Выпуск новых электромобилей находится под угрозой. Об этом пишет Deutsche Welle.

Ключевым компонентом для аккумуляторов электрокаров является графит. Но в этом году мир может столкнуться с дефицитом в 85 тысяч тонн минерала. Рост спроса на электромобили увеличивает спрос на ключевой компонент аккумуляторов. Сейчас его основным поставщиком является Китай, который за год поднял цены на 38,2 процента.

Графит используется в литий-ионных аккумуляторах, которыми оснащают электромобили. Производители графита вряд ли смогут удовлетворить огромный спрос при нынешних темпах производства

Китай доминирует на мировом рынке, производя почти весь графит, который используется для анода, отрицательного конца литий-ионной батареи. И Китай стремительно поднимает цены: графитовые хлопья в начале февраля уже стоили 760 долларов за тонну, что на 11,8 процента больше, чем в январе. За год же цены выросли на 38,2 процента.

Причина – в дефиците материала в самом Китае, вызванном запретом на экспорт из Индонезии, торговыми спорами с крупным поставщиком Австралией и резким ростом внутреннего спроса после COVID-19. Перебои в подаче электроэнергии, а также приостановка производства графита зимой еще больше сократили глобальные поставки.

Дефицит, вероятно, некоторое время будет поддерживать рост цен на графит, что еще больше повысит стоимость аккумуляторов, которые уже находятся под давлением высоких цен на литий и кобальт. Это становится дополнительной проблемой для автопроизводителей, которые стремятся снизить их стоимость - сейчас затраты на аккумуляторы составляют около 20–40 процентов от цены электромобиля.

Производители аккумуляторов используют в своих анодах смесь природного и синтетического графита в различных соотношениях. Они отдают предпочтение синтетическому графиту, потому что он более стабильный и имеет чрезвычайно низкий уровень примесей.

Но производство синтетического графита является более дорогостоящим и энергоемким процессом, требующим температуры до 3000 градусов. Производство синтетического графита в Китае еще хуже, учитывая, что большая часть электроэнергии там вырабатывается из сильно загрязняющего окружающую среду угля.

В результате искусственный графит более уязвим для резкого роста цен на энергию и нормирования мощности. Эксперты считают, что производство синтетического графита в Китае также может пострадать из-за обещания страны стать углеродно-нейтральным к 2060 году.


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URL: https://www.vb.kg/415654
Теги:
Китай, автомобили, в мире
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