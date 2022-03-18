В Узбекистане второй раз за месяц подорожали автомобили Ladа

На фоне дефицита компонентов российский автоконцерн "АвтоВАЗ" повысил цены на автомобили Lada в среднем на 8 процентов. В Узбекистане машины также подорожали на 7−10 миллионов сумов.

Российский автоконцерн "АвтоВАЗ" с 16 марта снова обновил цены на автомобили LADA - уже второй раз за месяц. Относительно цен, обновлённых 1 марта, подорожание по шести основным семействам составило в среднем 8 процентов, сообщает ТАСС.

1 марта "АвтоВАЗ" повысил цены на Lada в среднем на 15,4 процента. Цены выросли на фоне начавшейся 24 февраля российской военной операции на Украине, из-за которой иностранные концерны стали отказываться от поставок в РФ. Из-за проблем с поставками и дефицита комплектующих "АвтоВАЗ" отправит часть сотрудников в отпуск на 20 дней в апреле.

В начале марта "Газета.uz" уже сообщала о повышении цен на автомобили Lada в Узбекистане. Тогда машины, как отмечали в компании, подорожали на 2−5 млн сумов.

Согласно актуальному прайс-листу на официальном сайте компании, 16 марта цены снова выросли. Теперь стартовые цены выглядят так:

• Vesta начинается от 170,9 миллиона сумов (+6,2 процента или 10 миллионов сумов);

• Xray Cross - от 178,9 миллиона сумов (+4 процента или 7 миллионов сумов);

• Largus - от 172,9 миллиона сумов (+6,1% или 10 млн сумов);

• Niva Legend - от 162,9 миллиона сумов (+6,5 процента или 10 миллионов сумов);

• Niva Travel - от 214,9 миллиона сумов (+4,8 процента или 10 миллионов сумов);

В сентябре 2021 года на предприятии ADM Jizzakh была начата серийная сборка автомобилей Lada. Первыми моделями, произведёнными методом крупноузловой сборки (SKD), стали Lada Vesta SW и Lada Xray. Официальным импортёром Lada в Узбекистане является компания Roodell. В 2020 году через дилерскую сеть компании было продано более 5000 автомобилей Lada.

Источник: gazeta.uz