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Хорошая новость: у Алтынай теперь есть Камилла

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- Надежда Хохлова
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Помните беременную, которую спас бездомный от суицида и привел в приют "Надежда"? Она родила девочку, назвала ее Камиллой. Но главное - у мамы с малышкой теперь будет семья, пусть и приемная! Читательница "Вечерки" решила приютить Алтынай вместе с ее дочкой.

После выхода статьи о беременной Алтынай, оказавшейся в беде, в приют "Надежда" пришла пожилая женщина. С порога заявила, что готова хоть сейчас забрать к себе молодую мать с ребенком - дом у нее большой, дети выросли, уже внуки есть. Алтынай ей запала в душу, все время думает о ней.

Дети пенсионерки также приехали в приют, познакомиться с Алтышей. Переживали, что мама на эмоциях может совершить необдуманный поступок, а потом пожалеть. Но девушка им понравилась, они подружились. Договорились, что до родов она поживет в приюте, поскольку ей нужна была реабилитация. А потом поедет в свой новый дом.

- Они мне теперь как старшие братья и сестры, - улыбается Алтынай.

Родные и двоюродные сестры у девушки есть, но они считают ее "пятном на их семье" - за то, что решилась родить вне брака. Отец ребенка бросил Алтынай, когда она сообщила ему о беременности, сказал, что "это все" ему не нужно. С работы тоже уволили, когда заметили ее положение. За квартиру платить стало нечем, пойти было некуда, и она едва не сделала отчаянный шаг на дорогу, где мчались машины. Бездомный одернул ее за рукав, а потом предложил помощь - привел в приют.

...Девять месяцев пролетели, и вот Алтынай уже шлет из роддома первые фотографии малышки. У них все хорошо, начинается новая жизнь - во всех смыслах!


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URL: https://www.vb.kg/415656
Теги:
приют, Бишкек
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