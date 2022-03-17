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Государству возвращены 9 земельных участков в Ысык-Атинском районе

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- Асия Канаева
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Государству возвращены девять земельных участков в Ысык-Атинском районе. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Прокуратурой Ысык-Атинского района Чуйской области проведена проверка Интернационального айыл окмоту. Установлено, что в 2019 году айыл окмоту незаконно переданы гражданам девять земельных участков.

Прокуратурой поданы в суд исковые заявления о признании государственных актов о праве частной собственности на данные земельные участки недействительными. Исковые требования удовлетворены.

На основании акта прокурорского реагирования, внесенного на имя главы айыл окмоту, девять земельных участков стоимостью 3 миллиона 870 тысяч сомов возвращены государству.


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URL: https://www.vb.kg/415660
Теги:
Генеральная прокуратура, земельный участок, Чуйская область
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