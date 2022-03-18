Прогноз погоды с 18 до 21 марта. В ближайшие дни ожидается мокрый снег

В Кыргызстане Агентство по гидрометеорологии при Государственном комитете по экологии и климату (Кыргызгидромет) сообщило прогноз погоды с 18 по 21 марта.

Бишкек

18 марта Ночь 3 … 5 °C день 3 … 5 °C Ветер западный 4-9 м/с, порыв 14- м/с, дождь со снегом

19 марта Ночь -1 … +1 °C день 1 … 3 °C Ветер западный 4-9 м/с, порыв 14- м/с, дождь со снегом

20 марта Ночь -1 … +1 °C день 3 … 5 °C Ветер западный 4-9 м/с, дождь со снегом

21 марта Ночь -1 … -3 °C день 4 … 6 °C Ветер западный 4-9 м/с, дождь

Ош

18 марта Ночь 5 … 7 °C день 4 … 6 °C Ветер западный 4-9 м/с, дождь со снегом

19 марта Ночь 0 … 2 °C день 3 … 5 °C Ветер западный 4-9 м/с, дождь со снегом

20 марта Ночь 0 … 2 °C день 5 … 7 °C Ветер западный 4-9 м/с, дождь со снегом

21 марта Ночь 3 … 5 °C день 10 … 12 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

Чуйская область

18 марта Ночь 0 … 5 °C день 0 … 5 °C Ветер западный 4-9 м/с, порыв 15-20 м/с, на большей части территории дождь со снегом

19 марта Ночь -3 … +2 °C день -2 … +3 °C Ветер западный 4-9 м/с, порыв 15-20 м/с, на большей части территории, дождь со снегом

20 марта Ночь -4 … +1 °C день 0 … 5 °C Ветер западный 4-9 м/с, снег

21 марта Ночь -1 … -6 °C день 1 … 6 °C Ветер западный 4-9 м/с, на большей части территории дождь со снегом

Чолпон-Ата

18 марта Ночь 2 … 4 °C день 5 … 7 °C Ветер западный 4-9 м/с, временами дождь со снегом

19 марта Ночь 0 … -2 °C 3 … 5 °C Ветер западный 4-9 м/с, дождь со снегом

20 марта Ночь -1 … -3 °C день 1 … 3 °C Ветер западный 4-9 м/с, временами дождь со снегом

21 марта Ночь -3 … -5 °C день 2 … 4 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков