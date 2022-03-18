В Тонском районе детский сад возвращен государству

В Тонском районе органами прокуратуры Кыргызской Республики детский сад возвращен государству. Об этом сообщает пресс-служба ГП КР.

По ее данным, в ходе проверки прокуратурой Тонского района Иссык-Кульской области установлено, что в 2010 году постановлением Каджи-Сайского айыл окмоту одному из общественных объединений незаконно передано здание детского сада с прилегающей к нему территорией.

"В целях возврата государству социального объекта районной прокуратурой в суд внесено исковое заявление, которое полностью удовлетворено.

На основании акта прокурорского реагирования здание детского сада с прилегающей к нему территорией стоимостью 20 млн. 46 тыс. сомов возвращено государству".