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В Тонском районе детский сад возвращен государству

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В Тонском районе органами прокуратуры Кыргызской Республики детский сад возвращен государству. Об этом сообщает пресс-служба ГП КР.

По ее данным, в ходе проверки прокуратурой Тонского района Иссык-Кульской области установлено, что в 2010 году постановлением Каджи-Сайского айыл окмоту одному из общественных объединений незаконно передано здание детского сада с прилегающей к нему территорией.

"В целях возврата государству социального объекта районной прокуратурой в суд внесено исковое заявление, которое полностью удовлетворено.

На основании акта прокурорского реагирования здание детского сада с прилегающей к нему территорией стоимостью 20 млн. 46 тыс. сомов возвращено государству".


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URL: https://www.vb.kg/415667
Теги:
Генеральная прокуратура, детский сад
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