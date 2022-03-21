Нооруз – праздник с многовековой историей

Наурыз, Навруз, Науроз, Наврез, Невруз, Новруз, Нооруз… Вариаций названия праздника прихода долгожданной весны множество. А сколько людей во всем мире ждет его с нетерпением и отмечает с песнями, танцами, угощениями и своими, присущими именное данной стране и данному народу обычаями и традициями!

Во многих государствах, как и в Кыргызстане, Нооруз является государственным праздником и отмечается на самом высоком уровне. Кроме нашей республики с таким же почетом к нему относятся в Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Туркменистане, Азербайджане, российских республиках – Татарстане и Башкортостане. Отмечают Нооруз в Грузии, Турции, Иране, Албании, Афганистане, некоторых регионах Индии и Пакистана, Китае, Македонии, других странах.

30 сентября 2009 года праздник прихода весны был включен ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества наряду с другими элементами нематериального наследия со всего мира. А 23 февраля 2010 года на 64-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в рамках пункта 49 повестки дня "Культура мира" консенсусом была принята резолюция, озаглавленная "Международный день Навруз".

В соответствии с текстом данной резолюции, Генеральная Ассамблея ООН признает 21 марта, как Международный день Навруз, приветствует усилия государств-членов, в которых он отмечается, по сохранению и развитию культуры и традиций, связанных с Наврузом, побуждает государства-члены прилагать усилия к повышению уровня информированности о Наврузе и организовывать при необходимости ежегодные мероприятия в ознаменование праздника. Ассамблея призывает изучать историю происхождения и традиции данного праздника в целях распространения знаний о наследии Навруза в международном сообществе, предлагает заинтересованным государствам-членам, ООН, различным фондам и программам, международным и региональным организациям, а также НПО принимать активное участие в мероприятиях, проводимых государствами, в которых отмечается Навруз.

В Кыргызстане праздник носит название Нооруз, поэтому так мы и будем именовать далее праздник прихода весны или нового года по астрономическому солнечному календарю.

Само слово Нооруз происходит от персидского "новый день". Впервые оно появилось в источниках во втором веке новой эры.

Нооруз имеет древнейшую историю. Например, в поэме "Шахнаме" начало его празднования связывается с началом царствования Шаха Джамшида.

Известно, что праздник содержал анимистические элементы. В день Нооруза древние индоарии поклонялись так называемым "фраваши" – духам усопших предков. Этот обычай позднее был заимствован зороастризмом, который стал официальной религией Ирана. Один из семи основных праздников зороастрийцев совпадал с концом зимы и преддверием весны и переходил в праздник поминания душ предков. Он приходился на ночь накануне весеннего равноденствия.

В зороастризме праздник был посвящен непосредственно огню, который древние зороастрийцы считали олицетворением жизненной силы. В день Нооруза еще с Ахеменидского и Сасанидского периодов в храмах совершались поклонения огню. Огни разжигались повсюду, начиная с самого высокого места на крышах домов и кончая свечами на праздничных столах. В настоящее время эти обычаи также частично сохранились в разных странах. Люди становятся в круг вокруг огня и исполняют фольклорные песни, играют на национальных инструментах, прыгают через огонь.

Дошли до наших дней и другие атрибуты зороастрийского праздника. Зороастрийцы, например, наполняли сосуды семенами пшеницы или ячменя, заливали их водой, и когда те прорастали, относили домой и ставили в особое место. Точно так же в настоящее время ставят прорастать семена злаков к празднику в Азербайджане, Иране и странах Средней Азии. А еще на праздничный стол зороастрийцы ставили яйца – символ зарождения жизни и сладости. Они присутствуют на праздничных столах и сейчас.