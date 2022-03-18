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Для дипломатического корпуса в КР показали театрализованное представление

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- Жан Алиев
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В Национальном центре детей и юношества "Сейтек" при поддержке министерства иностранных дел состоялось театрализованное представление для дипломатического корпуса, аккредитованного в Кыргызстане, на котором с приветственным словом выступила заместитель министра иностранных дел Динара Кемелова.

В мероприятии также приняли участие экс-министр иностранных дел Жаныл Туменбаева, Чрезвычайный и Полномочный посол, профессор Ишенкуль Болджурова, послы иностранных государств в Кыргызстане, а также почетные консулы. Мероприятие было приурочено к празднику Нооруз, а также к 30-летию вступления Кыргызстана в ООН.

Свое мастерство продемонстрировали детские творческие коллективы центра "Сейтек" - народные образцовые ансамбли танца "Шаттык", "Дилгир", "Улыбка", хореографические ансамбли "Ариет", "Каухар", народный образцовый фольклорно-этнографический ансамбль "Байчечекей", коллектив "Ак-Шоола", ученики музыкальных школ Бишкека, а также известные деятели искусств Кыргызстана. Талантливые участники мероприятия подготовили красочные номера с танцами и песнями народов мира, стран-членов ООН.

Гостям мероприятия было представлено театрализованное представление о том как весна входит в свои права. Участники мероприятия смогли также посетить выставку-продажу оригинального и самобытного творчества отечественных ремесленников.

Театральное представление в "Сейтеке" явилось праздником дружбы, единения и солидарности всех народов нашей планеты и будет способствовать дальнейшему укреплению тесного сотрудничества между государствами-членами ООН.


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URL: https://www.vb.kg/415669
Теги:
Нооруз, праздник, театр
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