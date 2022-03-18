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ЖК принял закон о платной тонировке

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- Александра Василькова
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Парламент принял законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам дорожного движения" в третьем чтении на сегодняшнем заседании парламента.

Согласно этому документу, автовладельцы получат право на платной основе тонировать боковые стекла передних дверей машины.

Как считают инициаторы, это увеличит поступления неналоговых доходов в республиканский бюджет, даст возможность законным путем получить разрешение на тонирование стекол автомобилей, снизит количество нарушений за управление с тонированными боковыми стеклами.


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URL: https://www.vb.kg/415678
Теги:
парламент, ПДД, транспорт, Жогорку Кенеш
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