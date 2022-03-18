Эрмек Нургазиев не опроверг факт встречи с Сапаром Исаковым

Бывший и.о. мэра Бишкека Эрмек Нургазиев встретился в Москве с экс-премьер-министром КР Сапаром Исаковым? По крайней мере, об этом пишет отечественное издание "Азия News".

"Эрмек Нургазиев полтора месяца назад встретился со своим одноклассником Сапаром Исаковым, с котором учился вместе в Оше. Судя по всему, здесь их поддерживают Алмазбек Атамбаев и его сторонники.

В свое время Сапару Исакову удалось убежать из страны. Теперь он занимается в Москве бизнесом, а также поддерживает контакты с разного рода так называемыми оппозиционными политиками и представителями НПО.

Сейчас сложные времена, которые обязательно пройдут. Народ это понимает, а также и то, что четвертую революцию мы уже не переживем", - пишет СМИ.

Сам Эрмек Нургазиев, которому довелось побыть градоначальником целых 12 часов, уже отреагировал на эту публикацию на своей странице в соцсети. Правда, в своем заявлении он почему-то не опроверг сам факт встречи с Сапаром Исаковым, из чего можно предположить, что она, возможно, состоялась. Орфография и пунктуация автора сохранены:

"Вот от таких провокаций милиция меня вызывает на допросы уже целых 2 года, слепили из меня оппозиционера, 30 следователей плюс следственная группа, используют против меня мошенника Максима Альянова которого наша фемида осудила на 15 лет и отпустила через 2 года, от деятельности которого пострадали наших 600 семей которые остались без своих квартир и финансовых средств, его адвокат Ольга Новохадская специально ударила меня в лицо первой и засняли меня явно ожидав от меня ответной реакций засняли это и смонтировав выложили в интернет пространство.Это видео было предлогом чтобы меня сняли с должности Мэра города Бишкек.

Год назад эта же газета напечатала что я готовлю революцию после отставки с поста мэра. Мошенники плюс пресса создали мощный тандэм.

Как говориться "работайте братья"", - написал Эрмек Нургазиев.