По сообщению РИА Новости, в ООН назвали "пагубной" возможную приостановку членства России в ЮНВТО

Приостановка членства России во Всемирной туристской организации (UNWTO) может создать пагубный прецедент, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Исполнительный совет UNWTO ранее поддержал проведение в ближайшее время внеочередной генеральной ассамблеи, где будет решаться вопрос о приостановке членства России из-за событий на Украине.

"Как вы знаете, генеральный секретарь не имеет никакой власти в отношении Всемирной туристской организации ООН, которая является специализированным учреждением системы ООН. <…> Однако он считает, что это может создать пагубный прецедент для функционирования многосторонней системы", - сказал Дюжаррик.

Исполнительный совет Всемирной туристской организации ранее провел первое в истории заседание, на котором обсуждал предложение о приостановке членства России, инициаторами которого выступили Гватемала, Литва, Польша, Словения и Украина. Проведение внеочередной генассамблеи поддержали 72 процента участников заседания.