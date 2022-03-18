Погода
$ 93.00 - 96.00
€ 115.00 - 118.00

Самарские ученые разрабатывают космического робота-повара

233  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ученые Самарского национального исследовательского университета имени Сергея Королева разрабатывают установку для автоматического приготовления еды в космосе. Об этом сообщается на официальном сайте вуза.

Автоматический "космический повар" поможет разнообразить меню космонавтов и сделать его более персонализированным.

В основе разработки – многофункциональный пищевой 3D-принтер, способный работать в невесомости, однако установка пригодится и для использования на Земле. Прототип "космического повара" планируется изготовить до конца этого года, а опытный образец в 2023 году. Проект реализуется в рамках федеральной программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030".

"В рамках проекта будет создан автоматический пищевой 3D-принтер, который сможет самостоятельно готовить различные блюда в условиях невесомости по заранее заложенным в него рецептам. Наша разработка позволит заметно разнообразить и персонализировать меню космонавтов, что особенно актуально во время длительных космических экспедиций", - рассказал руководитель научно-исследовательской лаборатории "Аналитические приборы и системы" университета, кандидат технических наук Сергей Борминский.

В настоящее время запасы еды на орбите у космонавтов, астронавтов и тайконавтов, как правило, представляют собой стандартные наборы специально подготовленных (сублимированных) блюд, внешне похожих на земные быстрорастворимые супы и каши, в которые перед употреблением нужно просто добавить горячей воды. Из тюбиков в космосе давно не едят, в них теперь хранят лишь приправы, горчицу, кетчуп, жидкие соль и перец. Еще один популярный вид хранения еды в космосе - консервы.

Полный список блюд, которые сможет готовить самарская установка, пока еще определен, однако, как считают разработчики, в этом списке точно будут салаты, паштеты, различные макаронные и шоколадные изделия, печенье, сладости, блины и оладьи. Установка сможет готовить диетические блюда с точно заданным количеством калорий, белков, жиров и углеводов и определенным составом тех или иных витаминов и биологически активных добавок.

Согласно проекту, ученым предстоит разработать программное обеспечение, позволяющее составлять рецепты с использованием банка имеющихся на борту ингредиентов и контролирующее процесс создания блюда на всех стадиях. Многоэкструдерный 3D-принтер должен уметь автоматически смешивать компоненты в заданных пропорциях, регулировать температуру подаваемой смеси продуктов, чистить овощи и фрукты и измельчать твердые продукты с подачей их в общее блюдо в заданное место. Установку оснастят холодильным отделением для хранения продуктов и системой автоматического перемещения ингредиентов.

"Технологии 3D-печати еды имеют большие перспективы не только в космическом применении. Значительное уменьшение ручного труда при высокой точности соблюдения рецепта делают разрабатываемое устройство весьма перспективным для его использования в пищевой промышленности, в кафе, ресторанах, а также дома. Габариты устройства в простой бытовой версии планируются стандартными для кухонной встраиваемой техники, например, электродуховки", - отметил Сергей Борминский.

По словам ученого, сейчас в мире насчитывается более десятка производителей пищевых 3D-принтеров еды, однако на рынке отсутствуют универсальные устройства, позволяющие печатать многокомпонентным составом. По данным из открытых источников, к 2027 году объем рынка устройств 3D-печати еды может превысить 1 миллиард долларов США, а при выходе этих устройств в бытовой сегмент может составить к 2030 году более 10 миллиардов долларов США.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415685
Теги:
наука, Россия, технологии, в мире
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  