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Абдурахман Муртазалиев обратился к президенту КР Жапарову (видео)

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- Дарья Таирова
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В Кыргызстане кандидат в депутаты, набравший большинство голосов по Свердловскому избирательному округу, спортсмен Абдурахман Муртазалиев обратился к президенту республики Садыру Жапарову по поводу решения ЦИК об отмене его регистрации.

"День выборов прошел без каких либо правил, в то время как моя команда, в которой я уверен, провела честную и чистую работу, не заставив никого усомниться в справедливости и прозрачности моей победы", - уверен Муртазалиев.

По его словам, он родился и живет в Свердловском районе всю жизнь и очень близок к бишкекской молодежи.

"Выдвигая свою кандидатуру в депутаты от Свердловского района, я знал, что могу дать надежду молодому подрастающему поколению, мотивировать и добиваться их своих целей справедливым и честным путем, стремиться к победам и признанию. Прошедшие выборы отличаются от выборов, которые должны быть в демократическом современном обществе, где ценятся голоса и выбор избирателей, не оставляя после себя ощущения обмана. В нашей стране, к сожалению, отношение к выборам имеет негативный окрас ввиду несправедливой и однобоко направленной работы определенных структур", - отмечает экс-кандидат.

"Отменить мою регистрацию в депутаты в Жогорку Кенеш после состоявшихся и выигранных мною выборов – это несправедливость, которая произошла на глазах у всего народа Кыргызстана. Это означает не услышать голоса тысяч людей", - добавил Муртазалиев.

В заключении спортсмен попросил президента о справедливом, беспристрастном, объективном разрешении всей сложившейся ситуации.

"Только когда все задействованные структуры обеспечат объективность следствия, всё встанет на свои места, и народ вновь обретет веру в то, что с их выбором считаются.

Уважаемый Садыр Нуркожоевич! Вы тоже испытали на себе грязь, клевету и черный пиар! Я не хочу остаться в истории страны как спортсмен, которого втоптали в грязь и интриги ради своих интересов определенные лица. Я надеюсь, что вы услышите меня и восторжествуют справедливость и верховенство закона", - отметил Муртазалиев.


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URL: https://www.vb.kg/415686
Теги:
выборы, Садыр Жапаров, ЦИК
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