Гутник: к 10 апреля мы завершим механическую очистку Восточного БЧК

Правительство и президент Кыргызстана как никогда пристально сегодня следят за ходом всех работ, которые связаны с приведением в порядок ирригационной системы для обеспечения фермеров водой в вегетативный период. Об этом редакции vb.kg заявил заместитель директора службы водных ресурсов Минсельхоза Кыргызской Республики Валерий Гурин, по словам которого, по плану на 2022 год заложено 25 км механической очистки Восточного БЧК (ВБЧК).

"Фактически на сегодня очищено 15 км, и работа будет завершена к 10 апреля. ВБЧК берет начало в селе Быстровка, где находится головной водозаборный хаб - сооружение восточного БЧК. Ее длина 97 км. Заиливание в канале мешает нормальному пропуску воды по графику в полном объеме. Для того, чтобы увеличить пропуск воды и восстановить проектную водоподачу, например, от 35-40 кубов довести до положенных 50 и нужна мехочистка. Мы рады, что этой теме сегодня в Кыргызстане уделяется внимание и выделяются средства. Мы сделаем все возможное, чтобы выполнить свою работу. В этой связи хочется поблагодарить наших сотрудников, которые выполняют работу в любую погоду", - сказал Гурин.

В свою очередь главный инженер Чуйского управления водного хозяйства Данияр Икерамов рассказал vb.kg, что в работе по очистке канала задействованы 6 экскаваторов, 1 погрузчик и 1 бульдозер.

"Важно провести все работы четко, чтобы очистить доступ к створам-распределителям, через которые дальше распределяется вода по ходу канала. Приятно видеть отношение фермеров, которые радуются. что теперь на этом участке канал будет работать по проектной загрузке. То есть если по графику положен такой-то объем воды, то фермер, получит его именно в том объеме, который запланировал. Это важно для всех: как и для фермера, так и для растений. А значит урожай будет получен вовремя и в полном объеме, на который рассчитывает фермер", - добавил он.