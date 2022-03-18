Погода
$ 93.00 - 96.00
€ 115.00 - 118.00

Гутник: к 10 апреля мы завершим механическую очистку Восточного БЧК

550  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Правительство и президент Кыргызстана как никогда пристально сегодня следят за ходом всех работ, которые связаны с приведением в порядок ирригационной системы для обеспечения фермеров водой в вегетативный период. Об этом редакции vb.kg заявил заместитель директора службы водных ресурсов Минсельхоза Кыргызской Республики Валерий Гурин, по словам которого, по плану на 2022 год заложено 25 км механической очистки Восточного БЧК (ВБЧК).

"Фактически на сегодня очищено 15 км, и работа будет завершена к 10 апреля. ВБЧК берет начало в селе Быстровка, где находится головной водозаборный хаб - сооружение восточного БЧК. Ее длина 97 км. Заиливание в канале мешает нормальному пропуску воды по графику в полном объеме. Для того, чтобы увеличить пропуск воды и восстановить проектную водоподачу, например, от 35-40 кубов довести до положенных 50 и нужна мехочистка. Мы рады, что этой теме сегодня в Кыргызстане уделяется внимание и выделяются средства. Мы сделаем все возможное, чтобы выполнить свою работу. В этой связи хочется поблагодарить наших сотрудников, которые выполняют работу в любую погоду", - сказал Гурин.

В свою очередь главный инженер Чуйского управления водного хозяйства Данияр Икерамов рассказал vb.kg, что в работе по очистке канала задействованы 6 экскаваторов, 1 погрузчик и 1 бульдозер.

"Важно провести все работы четко, чтобы очистить доступ к створам-распределителям, через которые дальше распределяется вода по ходу канала. Приятно видеть отношение фермеров, которые радуются. что теперь на этом участке канал будет работать по проектной загрузке. То есть если по графику положен такой-то объем воды, то фермер, получит его именно в том объеме, который запланировал. Это важно для всех: как и для фермера, так и для растений. А значит урожай будет получен вовремя и в полном объеме, на который рассчитывает фермер", - добавил он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415689
Теги:
вода, Кыргызстан, фермеры, Минсельхоз
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  