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Вышла в свет аудиоверсия книги "Чингиз Айтматов: Я сын Манаса"

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- Назгуль Абдыразакова
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По инициативе директора фонда поддержки политики тюркоязычных государств в Кыргызстане Нусрета Мамедова подготовлена аудиоверсия книги "Чингиз Айтматов: Я сын Манаса". Озвучила аудиокнигу – диктор высший категории, мастер чтения, автор и ведущая программы "Дружба", Джыпаргуль Шабданалиева. Об этом сообщает вышеназванный фонд. Аудиокнига размещена на сайте фонда поддержки политики тюркоязычных государств turktoday.info

Напоним: В 2009 году по инициативе председателя СП Азербайджана Анара Муаллима была издана книга о Чингизе Айтматове, о великом писателе под называнием: "Чингиз Айтматов: Я сын Манаса". Через некоторое время эта книга переведена на кыргызский язык, издана и распространена бесплатно по инициативе Нусрета Мамедова, близкого друга Чингиза Айтматова и президента Фонда поддержки политики тюркоязычных государств в Кыргызстане. Презентация книги состоялась на Международном Иссык-Кульском форуме с участием представителей разных стран мира.


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URL: https://www.vb.kg/415690
Теги:
Азербайджан, книги, Чингиз Айтматов
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