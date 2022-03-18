Бакиров Омурбек Мырзараимович

Омурбек Бакиров родился 30 апреля 1978 года в селе Тоо-Моюн Араванского района Ошской области.

Депутат ЖК КР VII созыва (Кок-Жарский одномандатный округ №4).

Образование:

2001 год - окончил Ошский Кыргызско-узбекский университет по специальности "финансы и кредит".

Трудовая деятельность:

2001 год - частный предприниматель;

2008-2010 годы - директор АО "Гарант";

2010-2011 годы - помощник торага Жогорку Кенеша КР;

2011 год - директор АО "Гарант", затем советник торага ЖК;

2011-2015 годы - депутат Жогорку Кенеша пятого созыва от фракции "Республика - Ата-Журт";

2018 год - советник главы правления ОАО "Кыргызтелеком.

2018-2021 годы - депутат шестого созыва Жогорку Кенеша от СДПК.

с декабря 2021 года - депутат Жогорку Кенеша VII созыва от Кок-Жарского округа.

Женат. Воспитывает четверых детей.