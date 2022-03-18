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Куда полетят кыргызстанцы на Нооруз

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- Назгуль Абдыразакова
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В 2022 году праздник Нооруз выпал на понедельник и у кыргызстанцев будет 3 выходных дня. Спрос на авиабилеты на эти дни вырос на 28 процентов. Аналитики Aviasales.kg выяснили, куда полетят жители Кыргызстана.

В топе международных туристических направлений у кыргызстанцев Турция, Грузия и ОАЭ. Больше всего увеличился спрос на Стамбул в даты весенних праздников - в три раза, а средняя стоимость авиабилета экономклассом в один конец составила- 21 тысячу 116 сомов. В Стамбуле путешественники собираются провести в среднем 7 дней.

Спрос на Грузию вырос на 17 процентов, там кыргызстанцы хотят провести в среднем 8 дней. Билет до Тбилиси стоит- 22 тысячи 535 сомов. В Дубай билеты бронировали на 5 процентов чаще, провести там хотят около 9 дней, а билет к теплым пляжам в праздничные дни обойдётся дороже всего - 30 тысяч 852 сома.

Часть кыргызстанцев полетит встречать праздник весны в другой город страны. Спрос на авиабилеты в Бишкек увеличился на 17 процентов, а в Ош на 35 процентов. Средняя стоимость билета на внутренний рейс составляет 2 тысячи 343 сома. В другом городе пользователи планируют провести 5 дней.


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URL: https://www.vb.kg/415696
Теги:
Нооруз, Кыргызстан, самолеты, путешествия
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