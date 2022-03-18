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Джон Миршаймер: Украину превратили в передовой отряд НАТО

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- Канат Кожоев
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Политолог Джон Миршаймер рассказал в своем интервью о причинах и виновниках украинского кризиса, а также о том, какие территории Украина потеряет в результате происходящего.

Отметим, Миршаймер был одним из самых известных критиков американской внешней политики со времен окончания Холодной войны. Возможно, наиболее известен благодаря книге, которую он написал вместе со Стивеном Уолтом, The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy. Миршаймер является сторонником политики великих держав – реалистской школы международных отношений, которая предполагает, что в корыстной попытке сохранить национальную безопасность государства будут действовать упреждающе в ожидании противников. В течение многих лет Миршаймер утверждал, что США, стремясь расширить НАТО на восток и установить дружественные отношения с Украиной, увеличили вероятность войны между ядерными державами и заложили основу для агрессивной позиции Владимира Путина по отношению к Украине. Действительно, в 2014 году, после того как Россия аннексировала Крым, Миршаймер написал, что "Соединенные Штаты и их европейские союзники разделяют большую часть ответственности за этот кризис".


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URL: https://www.vb.kg/415697
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