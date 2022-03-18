Мэрия столицы просит горожан не оставлять машины под деревьями!

В столице мокрый снег, утяжеляющий ветви деревьев. По этой причине мэрия Бишкека просит автолюбителей не парковать свои автомобили рядом с деревьями и объектами облегченного типа, дабы избежать несчастных случаев и повреждения личного имущества.

Если вы стали свидетелем падения деревьев и ветвей, муниципалитет просит сообщать по номерам муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз": 32-62-33, 0504 21 06 00 и в Call-центр мэрии столицы: 1840 и 1850, круглосуточно, а также присылать фото и видеофакты по номеру: 0554 -182-185.