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Мэрия столицы просит горожан не оставлять машины под деревьями!

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- Назгуль Абдыразакова
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В столице мокрый снег, утяжеляющий ветви деревьев. По этой причине мэрия Бишкека просит автолюбителей не парковать свои автомобили рядом с деревьями и объектами облегченного типа, дабы избежать несчастных случаев и повреждения личного имущества.

Если вы стали свидетелем падения деревьев и ветвей, муниципалитет просит сообщать по номерам муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз": 32-62-33, 0504 21 06 00 и в Call-центр мэрии столицы: 1840 и 1850, круглосуточно, а также присылать фото и видеофакты по номеру: 0554 -182-185.


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URL: https://www.vb.kg/415702
Теги:
мэрия, погода, автомобили, столица
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