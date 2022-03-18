МП "Тазалык" готово к уборке улиц от снега

В связи с изменением погодных условий муниципальное предприятие "Тазалык" полностью готово к уборке и очистке городских улиц, трасс от снега. Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

По ее данным, на очистку задействуют 25 универсальных машин, которые используются в летнее и зимнее время марки МАЗ, 2 ЗИЛ пескарь, 2 фронтальных погрузчика для загрузки технической соли. Из инертных материалов используют техническую соль.

На очистку города от снега выйдут 30 рабочих дорожно-эксплуатационного управления и 628 дворников.

Мэрия просит горожан ставших свидетелями неубранных отдельных участков вдоль трасс, сообщать об этом на WhatsApp столичной мэрии: 0554 182 185 или звонить по номерам: 1840 и 1850 круглосуточно.