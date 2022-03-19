Вновь оштрафованы граждане, своими действиями портящие облик столицы

Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и землепользованием продолжает работу по улучшению санитарного состояния и облика столицы. Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

По ее данным, за несоблюдение чистоты и порядка на прилегающей территории по статье 114 Кодеса "О правонарушениях" оштрафованы компания "Профи фирм", владелец таксопарка на пересечении улиц Гагарина и Термечикова, СТО на улице Гагарина, 173, автостоянка в микрорайоне "Тунгуч", тандырный цех на улице Саманчина, 5/2, салон красоты "Барбер шоп" на улице Осташковской, 58.

Отметим, что размер штрафа по данной статье составляет от 3 до 13 тысяч сомов.

За выброс строительных и бытовых отходов по статье 115 оштрафовано кафе "Вкус востока" на улице Московской, 51.

За повреждение дорожного сооружения оформлены протоколы по статье 177 на имя Б.Э., проживающей на улице Саманчина, 7/2 и горожанина Ы.Б. в жилмассиве "Дордой".

По вопросам работы инспекции можно обращаться по номерам: